В Одинцовском округе отремонтировали скатные крыши трёх многоквартирных домов

Фото: пресс-служба МинЖКХ МО
Скатные крыши трёх четырёхэтажных многоквартирных домах в посёлке Новый Городок Одинцовского городского округа капитально отремонтировали, сообщает пресс-служба министерства жилищной политики Московской области.
«Крыши были отремонтированы в дома №№10, 11 и 12, построенных в период с 18962 по 1969 гг. В рамках капремонта специалисты обновили и утеплили чердачные помещения, заменили стропильные системы, обработали древесные конструкции огнебиозащитным составом, починили кровли из профнастила и заменили системы наружного водостока», — говорится в сообщении.Общая площадь отремонтированных крыш составила около 3,6 тыс. квадратных метров.
Работы проводились в рамках реализации программы капремонта многоквартирных домов в Московской области.
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Лев Каштанов