В Одинцовском округе отремонтируют мост через реку Молодню
Мост через реку Молодню у деревни Устье Одинцовского городского округа планируют капитально отремонтировать. Подряд на работы выставили на открытые электронные торги. Об этом сообщает пресс-служба Комитета по конкурентной политике Московской области.
Извещение о проведении торгов опубликовано в Единой информационной системе в сфере закупок.
«Подрядчику предстоит провести инженерные изыскания, внести изменения в проектную документацию и провести капитальный ремонт моста общей протяжённостью 180 метров, расположенного рядом с деревней Устье на 1,239 км автодороги «Звенигород-Колюбакино-Нестерово-Устье-Акулово», — говорится в сообщении.Работы планируется завершить в 2027 году.
Начальная цена лота составляет 83 миллиона 45 тысяч 712 рублей 80 копеек. Заявки принимаются до 17 марта.