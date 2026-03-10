В Одинцовском округе отремонтируют мост через реку Молодню

10 марта 2026, 12:57

оригинал Фото: istockphoto.com/Evgeniy Grishchenko

Мост через реку Молодню у деревни Устье Одинцовского городского округа планируют капитально отремонтировать. Подряд на работы выставили на открытые электронные торги. Об этом сообщает пресс-служба Комитета по конкурентной политике Московской области.





Извещение о проведении торгов опубликовано в Единой информационной системе в сфере закупок.





«Подрядчику предстоит провести инженерные изыскания, внести изменения в проектную документацию и провести капитальный ремонт моста общей протяжённостью 180 метров, расположенного рядом с деревней Устье на 1,239 км автодороги «Звенигород-Колюбакино-Нестерово-Устье-Акулово», — говорится в сообщении.