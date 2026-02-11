В Одинцовском округе проведут семейный турнир по быстрым шахматам
Командный семейный турнир по быстрым шахматам, посвященный Дню защитника Отечества, состоится в субботу, 21 февраля, в посёлке Заречье Одинцовского городского округа. Об этом сообщает пресс-служба администрации муниципалитета.
К соревнованиям будут допускаться команды, в состав которых входят взрослый (старше 18 лет) и ребёнок. При этом члены одной команды должны быть друг другу близкими родственниками.
«Турнир проведут по швейцарской системе. Шахматистов ждут семь туров. Для участия нужно оплатить взнос», — говорится в сообщении.Заявки принимаются в онлайн-режиме до 18 февраля включительно.
Место проведения соревнований: культурно-досуговый центр «Заречье». Адрес: Одинцовский округ, посёлок Заречье, улица Заречная, дом №2. Начало в 11:00. Возрастное ограничение — 6+.