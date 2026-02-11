В Одинцовском округе проведут семейный турнир по быстрым шахматам

11 февраля 2026, 16:44

оригинал Фото: пресс-служба администрации Одинцовского г.о.

Командный семейный турнир по быстрым шахматам, посвященный Дню защитника Отечества, состоится в субботу, 21 февраля, в посёлке Заречье Одинцовского городского округа. Об этом сообщает пресс-служба администрации муниципалитета.





К соревнованиям будут допускаться команды, в состав которых входят взрослый (старше 18 лет) и ребёнок. При этом члены одной команды должны быть друг другу близкими родственниками.





«Турнир проведут по швейцарской системе. Шахматистов ждут семь туров. Для участия нужно оплатить взнос», — говорится в сообщении.