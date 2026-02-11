Футбольный агент Сафонов высказался о возможном переходе Боселли в «Краснодар»

11 февраля 2026, 17:20

Сафонов: Боселли может выходить в «Краснодаре» вместо Кордобы на 10-15 минут

Фото: iStock/gorodenkoff

Футбольный агент Алексей Сафонов прокомментировал возможный переход нападающего «Пари Нижнего Новгорода» Хуана Боселли в футбольный клуб «Краснодар». Об этом сообщает Metaratings.ru.





Ранее издание «Чемпионат» сообщило, что нападающий проходит медобследование перед переходом в «Краснодар». Сафонов считает, что без Боселли «Пари НН» потеряет в качестве, так как этот игрок имеет большое значение для команды.





«У меня есть вопросы по его пользе для краснодарцев. Они берут точечно, считая деньги. Боселли – это игрок скамейки. Вряд ли команда будет играть в два нападающих. Скорее всего, он будет выходить вместо уставшего Кордобы на последние 10-15 минут», — выразил мнение футбольный агент.