Футбольный агент Сафонов высказался о возможном переходе Боселли в «Краснодар»
Сафонов: Боселли может выходить в «Краснодаре» вместо Кордобы на 10-15 минут
Футбольный агент Алексей Сафонов прокомментировал возможный переход нападающего «Пари Нижнего Новгорода» Хуана Боселли в футбольный клуб «Краснодар». Об этом сообщает Metaratings.ru.
Ранее издание «Чемпионат» сообщило, что нападающий проходит медобследование перед переходом в «Краснодар». Сафонов считает, что без Боселли «Пари НН» потеряет в качестве, так как этот игрок имеет большое значение для команды.
«У меня есть вопросы по его пользе для краснодарцев. Они берут точечно, считая деньги. Боселли – это игрок скамейки. Вряд ли команда будет играть в два нападающих. Скорее всего, он будет выходить вместо уставшего Кордобы на последние 10-15 минут», — выразил мнение футбольный агент.
Трансфер Боселли из «Пари НН» в «Краснодар» обойдётся в 60 миллионов рублей. Дополнительно предусмотрены бонусы: 15 миллионов за чемпионство и ещё 15 миллионов в случае завоевания второго трофея. Ежемесячный доход футболиста составит около 6 миллионов рублей.
В текущем сезоне Боселли принял участие в 20 матчах во всех турнирах, забив при этом 10 голов за «Пари НН». Его контракт с клубом рассчитан до лета 2026 года.