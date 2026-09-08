В Одинцовском округе рассказали о скрининге колоректального рака
Одинцовский округ участвует в программе скрининга колоректального рака Московской области. Простое исследование кала на скрытую кровь помогает обнаружить патологические изменения на ранней стадии и при необходимости направить пациента на колоноскопию, сообщает Министерство здравоохранения Московской области.
Колоректальный рак занимает третье место в структуре онкологической заболеваемости. Он встречается и у мужчин, и у женщин, однако мужчины сталкиваются с заболеванием чаще. Наибольшему риску подвержены люди старше 65 лет.
Сегодня около 50% случаев колоректального рака выявляют на ранних стадиях. В этот период врачи могут провести радикальное лечение и продолжить наблюдение за пациентом, снижая риск рецидива. Скрининг предназначен для людей без жалоб и симптомов.
Программа диспансеризации обязательно включает анализ кала на скрытую кровь. Современный иммунохимический метод избавляет пациентов от необходимости соблюдать диету или как-то иначе готовиться к процедуре. Если тест показывает положительный результат, врач выдает направление на колоноскопию.
Наличие геморроя не исключает опасных изменений в других отделах кишечника, поэтому отказываться от осмотра нельзя. Только колоноскопия позволяет детально изучить слизистую оболочку и обнаружить полипы
«Качество и информативность исследования напрямую зависят от того, насколько хорошо подготовлен кишечник. Перед процедурой необходимо соблюдать рекомендованную врачом диету и провести очищение кишечника специальными препаратами. Если кишечник очищен недостаточно, врач не сможет полноценно оценить слизистую оболочку и выявить, например, полипы. В результате процедуру может потребоваться перенести. Поэтому важно внимательно соблюдать рекомендации специалиста и не менять самостоятельно схему подготовки», — рассказал врач-эндоскопист Одинцовской областной больницы Андрей Дмитриев.Пациентам, которые опасаются боли или ранее столкнулись с негативным опытом, специалисты могут предложить колоноскопию с седацией. Как отметил руководитель Центра анестезиологии-реаниматологии Одинцовской областной больницы Данил Горелов, анестезиологическое сопровождение помогает обеспечить комфорт и безопасность во время процедуры.
Перед исследованием пациента консультирует врач-анестезиолог-реаниматолог, который определяет необходимый объём обследования. При тяжёлых или декомпенсированных заболеваниях сердечно-сосудистой, дыхательной или эндокринной систем возможность проведения процедуры с седацией оценивают индивидуально.
Регулярный скрининг помогает выявлять колоректальный рак на ранних стадиях, когда возможности эффективного лечения наиболее высоки.