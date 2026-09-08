В Одинцовском округе рассказали о скрининге колоректального рака

08 сентября 2026, 18:01

оригинал Фото: Министерство здравоохранения Московской области

Одинцовский округ участвует в программе скрининга колоректального рака Московской области. Простое исследование кала на скрытую кровь помогает обнаружить патологические изменения на ранней стадии и при необходимости направить пациента на колоноскопию, сообщает Министерство здравоохранения Московской области.





Колоректальный рак занимает третье место в структуре онкологической заболеваемости. Он встречается и у мужчин, и у женщин, однако мужчины сталкиваются с заболеванием чаще. Наибольшему риску подвержены люди старше 65 лет.



Сегодня около 50% случаев колоректального рака выявляют на ранних стадиях. В этот период врачи могут провести радикальное лечение и продолжить наблюдение за пациентом, снижая риск рецидива. Скрининг предназначен для людей без жалоб и симптомов.



Программа диспансеризации обязательно включает анализ кала на скрытую кровь. Современный иммунохимический метод избавляет пациентов от необходимости соблюдать диету или как-то иначе готовиться к процедуре. Если тест показывает положительный результат, врач выдает направление на колоноскопию.



Фото: Министерство здравоохранения Московской области

Наличие геморроя не исключает опасных изменений в других отделах кишечника, поэтому отказываться от осмотра нельзя. Только колоноскопия позволяет детально изучить слизистую оболочку и обнаружить полипы



«Качество и информативность исследования напрямую зависят от того, насколько хорошо подготовлен кишечник. Перед процедурой необходимо соблюдать рекомендованную врачом диету и провести очищение кишечника специальными препаратами. Если кишечник очищен недостаточно, врач не сможет полноценно оценить слизистую оболочку и выявить, например, полипы. В результате процедуру может потребоваться перенести. Поэтому важно внимательно соблюдать рекомендации специалиста и не менять самостоятельно схему подготовки», — рассказал врач-эндоскопист Одинцовской областной больницы Андрей Дмитриев.