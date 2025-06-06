В одинцовском посёлке Старый Городок отремонтируют ФОК
Ремонт физкультурно-оздоровительного комплекса проведут в посёлке Старый Городок Одинцовского округа, работы планируется завершить в 2026 году. Об этом сообщает пресс-служба Комитета по конкурентной политике Московской области.
В настоящее время подряд на проведение работ выставлен на открытые электронные торги.
«Подрядчику предстоит выполнить инженерные изыскания подготовить проектную документацию и капитально отремонтировать здание ФОКа общей площадью более 1,8 тыс. квадратных метров, расположенное по адресу: Одинцовский округ, посёлок Старый Городок, улица Школьная, дом №32. Подрядчику также должен будет поставить на объект всё необходимое оборудование», — говорится в сообщении.Начальная цена лота составляет 225 миллионов 189 тысяч 524 рубля 23 копейки. Заявки на подряд принимаются до 23 июня.