В Пушкинском округе проверили ход благоустройства лесопарка «Банный лес»

06 июня 2025, 12:49

Фото: пресс-служба администрации Пушкинского г.о.

Благоустройство лесопарка «Банный лес» ведётся на территории Пушкинского городского округа. Ход работ проверили замглавы муниципалитета Елена Панькив, председатель местного Совета депутатов Артём Садула, депутаты и активные жители. Об этом сообщает пресс-служба окружной администрации.





Подготовительные работы на объекте уже завершены: проведена планировка территории, проложены закладные для снабжения парка электричеством. Установлены сваи под павильон проката спортивного инвентаря. Ведётся обустройство тропинок.



