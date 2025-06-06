В Пушкинском округе проверили ход благоустройства лесопарка «Банный лес»
Благоустройство лесопарка «Банный лес» ведётся на территории Пушкинского городского округа. Ход работ проверили замглавы муниципалитета Елена Панькив, председатель местного Совета депутатов Артём Садула, депутаты и активные жители. Об этом сообщает пресс-служба окружной администрации.
Подготовительные работы на объекте уже завершены: проведена планировка территории, проложены закладные для снабжения парка электричеством. Установлены сваи под павильон проката спортивного инвентаря. Ведётся обустройство тропинок.
В программу благоустройства лесопарка входит также установка уличного освещения и системы видеонаблюдения. Все работы планируется завершить в третьем квартале текущего года.«Это лесопарковая территория, поэтому существует ряд природоохранных ограничений. Сегодня мы видим, что подрядчик выполняет работы по обустройству тропиночной сети из гранитного отсева и оставляет в сохранности наши вековые деревья», — сказала Елена Панькив.