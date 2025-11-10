В одинцовском посёлке ВНИИСОК началась подготовка к строительству детсада

10 ноября 2025, 13:05

Видео: пресс-служба Минстройкомплекса МО

Детский сад на 220 мест построят в посёлке ВИИСОК Одинцовского округа на месте аварийного дома. Сейчас начался снос ветхого здания. Об этом сообщает пресс-служба министерства строительного комплекса Московской области.





Завершить снос планируется до конца декабря, а сдать в эксплуатацию новый детсад должны в 2027 году.





«В здании будет десять помещений для групп, в каждом из которых предусмотрены игровая, спальня и буфет. Кроме того, проект предусматривает музыкальный и физкультурный залы, кружковую зону, медпункт, кабинеты педагогов и пищеблок полного цикла», — говорится в сообщении.