В Подольске открыли две модернизированные детские площадки

10 июля 2025, 09:54

Фото: пресс-служба администрации г.о. Подольск

Две модернизированные детские площадки открыли на проспекте 50 лет Октября и улице Симферопольская в Подольске. Об этом сообщает пресс-служба администрации городского округа.





Площадки открылись у домов №15 и №17 по Симферопольской улице и рядом с домами №16, №16а и №16б на проспекте 50 лет Октября. Там установили новые игровые элементы, уложили резиновое покрытие, а также поставили скамейки, урны и оградили пространство забором. В честь открытия на обеих площадках провели детские праздники.





«Всего с начала лета в округе обновили шесть локаций, работы велись в рамках программы «Формирование современной комфортной городской среды» В ближайшее время будут открыты площадки у домов №98 и №10 по Западной улице и возле дома №13 по Симферопольской», — сказал глава округа Подольск Григорий Артамонов.