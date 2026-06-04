В ОЭЗ «Большой Серпухов» построят технопарк для высокотехнологичных производств

04 июня 2026, 14:54

оригинал Андрей Воробьёв и Екатерина Кузьмина (фото: пресс-служба правительства МО/Екатерина Агеева)

Технопарк для высокотехнологичных производств построят на территории особой экономической зоны «Большой Серпухов» к 2030 году. Соглашение об этом подписали губернатор Московской области Андрей Воробьёв и председатель совета директоров АО «Большой Серпухов» Екатерина Кузьмина на полях Петербургского международного экономического форума. Об этом сообщает пресс-служба правительства Подмосковья.





Площадь нового технопарка составит 27,5 тыс. квадратных метров. Там разместят производственные помещения, лаборатории и склады.





«Объем инвестиций в проект составит три с половиной миллиарда рублей. Важно, что технопарк обеспечит рабочими местами около 400 человек», — отметил Андрей Воробьёв.

«Благодаря новому проекту резиденты ОЭЗ «Большой Серпухов» получат возможности разрабатывать, испытывать и масштабировать высокотехнологичные проекты», — сказала Екатерина Кузьмина.