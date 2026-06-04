В ОЭЗ «Большой Серпухов» построят технопарк для высокотехнологичных производств
Технопарк для высокотехнологичных производств построят на территории особой экономической зоны «Большой Серпухов» к 2030 году. Соглашение об этом подписали губернатор Московской области Андрей Воробьёв и председатель совета директоров АО «Большой Серпухов» Екатерина Кузьмина на полях Петербургского международного экономического форума. Об этом сообщает пресс-служба правительства Подмосковья.
Площадь нового технопарка составит 27,5 тыс. квадратных метров. Там разместят производственные помещения, лаборатории и склады.
«Объем инвестиций в проект составит три с половиной миллиарда рублей. Важно, что технопарк обеспечит рабочими местами около 400 человек», — отметил Андрей Воробьёв.В технопарк смогут прийти проектно-конструкторские бюро, малые и средние предприятия, бизнес-инкубаторы, научно-исследовательские центры и пр.
«Благодаря новому проекту резиденты ОЭЗ «Большой Серпухов» получат возможности разрабатывать, испытывать и масштабировать высокотехнологичные проекты», — сказала Екатерина Кузьмина.Всего в Московской области распложены шесть особых экономических зон. Для работающих там предприятий предусмотрены сниженные ставки на землю, энергоресурсы и аренду, а также налоговые льготы.