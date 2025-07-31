В ОЭЗ «Дубна» будут выпускать жизненно важные лекарства

31 июля 2025, 19:24

оригинал Фото: пресс-служба компании «Аргументум Фарма»

Компания «Аргументум Фарма» запустит первую очередь научно-производственного фармацевтического комплекса в особой экономической зоне «Дубна». Компания уже завершила строительство здания, а старт запланирован на первый квартал будущего года, сообщила зампред правительства – министр инвестиций, промышленности и науки Московской области Екатерина Зиновьева







«Соглашение о создании производства лекарств на территории ОЭЗ «Дубна» правительство Московской области и компания «Аргументум Фарма» подписали на ПМЭФ-2023. Сейчас инвестор завершил строительство и занимается оснащением завода. Плановый объём инвестиций в проект составляет1,8 млрд рублей. На предприятии создадут около 100 рабочих мест», — отметила Зиновьева.