В ОЭЗ «Дубна» будут выпускать жизненно важные лекарства
Компания «Аргументум Фарма» запустит первую очередь научно-производственного фармацевтического комплекса в особой экономической зоне «Дубна». Компания уже завершила строительство здания, а старт запланирован на первый квартал будущего года, сообщила зампред правительства – министр инвестиций, промышленности и науки Московской области Екатерина Зиновьева
«Соглашение о создании производства лекарств на территории ОЭЗ «Дубна» правительство Московской области и компания «Аргументум Фарма» подписали на ПМЭФ-2023. Сейчас инвестор завершил строительство и занимается оснащением завода. Плановый объём инвестиций в проект составляет1,8 млрд рублей. На предприятии создадут около 100 рабочих мест», — отметила Зиновьева.Предприятие общей площадью 8 тыс. кв. м будет выпускать лекарственные препараты для стабилизации артериального давления при оперативных вмешательствах, лечения артериальной гипертензии, тахикардии, инфаркта миокарда, а также болевого синдрома, в том числе обезболивания при родах. Также планируется производить импортозамещающие препараты, входящие в перечень жизненно необходимых и важнейших.
В подборе земельного участка под проект на территории ОЭЗ «Дубна» компании помогла Корпорация развития Московской области.