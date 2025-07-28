В Серпухове запустили производство подземных систем хранения мусора

28 июля 2025, 11:49

оригинал Фото: пресс-служба Мининвеста МО

Производство инновационных подземных систем хранения мусора запустили на Серпуховском лифтостроительном заводе в рамках диверсификации предприятия. Об этом сообщает пресс-служба Мининвеста Московской области.





Производить системы накопления и хранения твёрдых бытовых отходов на предприятии планируют в промышленных масштабах.





«Выпуск основной продукции — лифтов — на предприятии постоянно наращивается. Системы подземного хранения ТБО компания также собирается выпускать в промышленных масштабах. В настоящее время ежегодный объём выпуска продукции может составить 2 тысячи единиц», — отметила зампред областного правительства — глава Мининвеста Подмосковья Екатерина Зиновьева.