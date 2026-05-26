В ОЭЗ «Дубна» открыли четырёхзвездочный отель для бизнес-сообщества

26 мая 2026, 22:03

оригинал Фото: пресс-служба Мининвеста МО

В Особой экономической зоне «Дубна» завершили масштабную реновацию гостиницы бизнес-уровня «Резидент-Отель». Он создан специально для бизнес-сообщества, сообщили в пресс-службе Мининвеста Подмосковья.





Обновлённый объект получил категорию «четыре звезды». Новая инфраструктура отеля призвана обеспечить комфорт деловой элиты и инвесторов.



«Резидент-Отель» предлагает 117 номеров с продуманной планировкой. В стоимость проживания включены завтрак по системе шведского стола, круглосуточный доступ в тренажёрный зал и работа в профессиональном коворкинге. Для длительных командировок предусмотрены опции полной автономности. Работают прачечная самообслуживания, круглосуточная стойка регистрации и охраняемая парковка.

«ОЭЗ «Дубна» давно закрепила за собой статус главного бизнес-центра и флагмана инноваций в Подмосковье. Нам удалось выстроить полноценную экосистему, где высокие технологии бизнеса сочетаются с безупречным сервисом. Отреставрированный инфраструктурный объект – это единственная гостиница бизнес-уровня категории «четыре звезды» на всём севере Московской области. Мы создали этот отель для тех, кто двигает бизнес вперёд», – рассказал гендиректор ОЭЗ ТВТ «Дубна» Антон Афанасьев.