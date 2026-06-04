В Солнечногорске расширят производство роботов для складов

04 июня 2026, 15:24

оригинал Фото: пресс-служба правительства МО/Максим Залудяк

Производство оборудования для роботизации складов на предприятии в индустриальном парке «Есипово» в Солнечногорске расширят. Соглашение об этом подписали губернатор Московской области Андрей Воробьёв и гендиректор компании «ССИ Решения» Андрей Белинский на полях Петербургского международного экономического форума. Об этом сообщает пресс-служба правительства региона.





Компания планирует нарастить мощности и инвестирует в это свыше 450 миллионов рублей. Благодаря расширению на предприятии появится ещё 40 рабочих мест.





«Роботизация и автоматизация сегодня становятся одними из главных запросов для логистики, ритейла, маркетплейсов, промышленности. В Московской области для таких проектов предусмотрены меры поддержки, в том числе льготная аренда в индустриальных парках и возможность возмещения до 20% капитальных затрат на строительство производства. Дополнительно готовим решения для складов, внедряющих роботизированные системы, — льготу по налогу на имущество и инвестиционный налоговый вычет», — сказал Андрей Воробьёв.

«Мы работаем в индустриальном парке «Есипово» с 2023 года. Новая площадка — это необходимый шаг, вызванный ростом объёмов производства. С запуском нового завода мы перейдем от выпуска конвейеров к созданию сложных роботизированных станций с машинным зрением. Это позволит полностью заменить рутинный ручной труд высокоточными механизмами», — отметил Андрей Белинский.