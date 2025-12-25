Названа дата начала резкого роста заболеваемости гриппом в России
С 20 января в России резко вырастет заболеваемость гриппом и ОРВИ. Об этом заявил академик РАН, заместитель президента Российской академии образования Геннадий Онищенко, передает НСН.
По его словам, с началом каникул у детей и длинными выходными у взрослых снизится распространение инфекций. Учёба в школах возобновится 13 января.
Онищенко отметил, что в этот день за парты вернутся 18 миллионов школьников. В каждом классе в среднем 25 учеников, которые будут постоянно находиться в непосредственной близости друг от друга. По этой причине с 20 января начнётся увеличение заболеваемости, так как дети играют ключевую роль в распространении инфекции.
