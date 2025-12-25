Названа дата начала резкого роста заболеваемости гриппом в России

25 декабря 2025, 14:37

Онищенко заявил, что с 20 января в России резко вырастет заболеваемость гриппом

Фото: iStock/Choreograph (Konstantin Yuganov)

С 20 января в России резко вырастет заболеваемость гриппом и ОРВИ. Об этом заявил академик РАН, заместитель президента Российской академии образования Геннадий Онищенко, передает НСН.