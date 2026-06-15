В округе Егорьевск снесли аварийный деревянный дом на восемь квартир

15 июня 2026, 15:56

оригинал Фото: пресс-служба Мособлархитектуры

Двухэтажный деревянный дом с восемью квартирами, находившийся в аварийном состоянии, снесли в посёлке Рязановский округа Егорьевск. Об этом сообщает пресс-служба Комитета по архитектуре и градостроительству Московской области.





Дом, расположенный по адресу: улица Ленина, 14/14, построили 76 лет назад. Его общая площадь составляла около 470 квадратных метров.





«Со временем конструкции утратили надёжность. Здание признали аварийным, жильцов оттуда расселили. После этого постройку внесли в список на ликвидацию», — говорится в сообщении.