Школьники уронили пенсионера на бордюр и избили в центре Хабаровска — видео
В центре Хабаровска группа несовершеннолетних совершила нападение на пенсионера. Telegram-канал Amur Mash опубликовал клип, на котором видно, как школьники издеваются над пожилым человеком.
Инцидент произошел на пересечении Уссурийского бульвара и Комсомольской улицы. Подростки спровоцировали конфликт с пенсионером, затем набросились на него с кулаками.
На записи драки показано, как молодые люди сбивали мужчину с ног, наносили удары по спине и телу, попутно веселясь. В материале Telegram-канала Amur Mash уточняется, что съемку устроили друзья нападавших, которые наблюдали за потасовкой.
По факту нападения на пенсионера возбуждено уголовное дело. Несовершеннолетним правонарушителям грозит наказание в виде лишения свободы сроком до семи лет.
