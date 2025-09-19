Тигр набросился 18-летнюю невесту и утащил ее в джунгли на глазах ее матери

19 сентября 2025, 04:25

The Statesman: В Индии тигр схватил 18-летнюю невесту за шею и утащил в джунгли

Фото: iStock/Ondrej Prosicky

В индийском штате Уттар-Прадеш тигр напал на 18-летнюю невесту и утащил ее от матери. Об этом сообщает издание The Statesman.





Инцидент произошел утром 18 сентября в деревне Ратхурпур. Девушка по имени Камини вместе с матерью отправилась по делам, однако из поля на них неожиданно выскочил хищник. Зверь оценил жертв и бросился в сторону самой молодой. Он схватил Камини за шею и утащил в джунгли на глазах у матери.



