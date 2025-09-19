Тигр набросился 18-летнюю невесту и утащил ее в джунгли на глазах ее матери
The Statesman: В Индии тигр схватил 18-летнюю невесту за шею и утащил в джунгли
В индийском штате Уттар-Прадеш тигр напал на 18-летнюю невесту и утащил ее от матери. Об этом сообщает издание The Statesman.
Инцидент произошел утром 18 сентября в деревне Ратхурпур. Девушка по имени Камини вместе с матерью отправилась по делам, однако из поля на них неожиданно выскочил хищник. Зверь оценил жертв и бросился в сторону самой молодой. Он схватил Камини за шею и утащил в джунгли на глазах у матери.
Все произошло настолько быстро, что женщина не сумела помочь дочери. Местные жители услышали крики и организовали поисковый отряд. К сожалению, хороший новостей их поход не принес. Они смогли найти только тапочки пропавшей в лесных зарослях.
Мать девушки призналась, что Камини должна была выйти замуж в ноябре. Семья как раз готовилась к свадьбе.
В настоящее время сотрудники лесного департамента продолжают прочесывать джунгли в поисках пропавшей.