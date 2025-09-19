Таксиста посадили на бутылку из-за знакомства с замужней девушкой в Дагестане
Таксиста посадили на бутылку из-за знакомства с замужней девушкой в Дагестане. Об этом пишут местные Telegram-каналы.
Девушка вызвала такси, во время поездки водитель начал оказывать ей знаки внимания. Даже после отказа он не отступал. Жительница Дагестана рассказала о произошедшем своему супругу, чтобы проучить настойчивого ухажера.
Мужчина придумал план «воспитания». Он арендовал квартиру, куда жена пригласила таксиста. Там водителя напугали и посадили на бутылку. После этого таксист осознал свою ошибку, а затем обратился к юристу.
