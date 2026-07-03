Покорившим вершину Эмпайр-стейт-билдинг россиянам грозит до десяти лет тюрьмы

03 июля 2026, 06:06

Фото: istockphoto/Rawf8

Граждане России Ангелина Николау и Иван Биркус оказались в центре правового разбирательства после того, как поднялись на небоскрёб Эмпайр‑стейт‑билдинг в Нью‑Йорке. Руферам грозит лишение свободы на длительный период.





По словам американского адвоката Аркадия Буха, с которым 3 июля побеседовало РИА Новости, формально предъявленные им обвинения могут повлечь за собой тюремный срок свыше десять лет. Тем не менее юрист считает маловероятным столь суровое наказание.



«Предъявленные обвинения подразумевают, что они могут получить больше десять лет тюрьмы. Но я не думаю, что судья даст им больше, чем пару лет за решеткой», — отметил юрист.