В округе Королёв планируют расселить около 30 аварийных и ветхих домов

31 июля 2026, 13:06

оригинал Андрей Воробьёв и Игорь Трифонов (фото: пресс-служба правительства МО/Сергей Шешин)

23 аварийных и пять ветхих домов планируется расселить в округе Королёв. Об этом губернатору Московской области Андрею Воробьёву доложил глава муниципалитета Игорь Трифонов, сообщает пресс-служба подмосковного правительства.





По госпрограмме расселить предстоит 15 аварийных многоквартирных зданий. В них проживают около тысячи человек.





«Три из этих пятнадцати домов планируется расселить уже в этом году. Все три проблемных постройки расположены на улице Ленина», — отметил Трифонов.