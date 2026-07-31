В округе Королёв планируют расселить около 30 аварийных и ветхих домов
23 аварийных и пять ветхих домов планируется расселить в округе Королёв. Об этом губернатору Московской области Андрею Воробьёву доложил глава муниципалитета Игорь Трифонов, сообщает пресс-служба подмосковного правительства.
По госпрограмме расселить предстоит 15 аварийных многоквартирных зданий. В них проживают около тысячи человек.
«Три из этих пятнадцати домов планируется расселить уже в этом году. Все три проблемных постройки расположены на улице Ленина», — отметил Трифонов.Он добавил, что в рамках договора о комплексном развитии территории расселить должны ещё 13 домов — восемь аварийных и пять ветхих. Для этих целей застройщик жилого корпуса «Космический квартал» предоставит более 11 тысяч квадратных метров.