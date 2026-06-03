В округе Красногорск строят два дома с кладовыми

03 июня 2026, 09:40

оригинал Фото: пресс-служба Минжилполитики МО

Два многоквартирных дома с почти 300 кладовыми строят в составе ЖК «Левел Лесной» в посёлке Отрадное округа Красногорск. Об этом сообщает пресс-служба министерства жилищной политики Московской области.





В кладовых можно будет хранить сезонные вещи или крупногабаритные предметы, которые не используют ежедневно — лыжи, надувные лодки, велосипеды и пр.





«В доме 24 обустроят 34 кладовых, а в доме 26 — 263. Их разместят на первых этажах», — говорится в сообщении.