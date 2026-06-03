В округе Красногорск строят два дома с кладовыми
Два многоквартирных дома с почти 300 кладовыми строят в составе ЖК «Левел Лесной» в посёлке Отрадное округа Красногорск. Об этом сообщает пресс-служба министерства жилищной политики Московской области.
В кладовых можно будет хранить сезонные вещи или крупногабаритные предметы, которые не используют ежедневно — лыжи, надувные лодки, велосипеды и пр.
«В доме 24 обустроят 34 кладовых, а в доме 26 — 263. Их разместят на первых этажах», — говорится в сообщении.Все кладовые будут тёплыми и приспособленными для круглогодичного использования. Эти помещения помогут освободить от лишних вещей квартиры, а также балконы и зоны общего пользования.
Кроме того, на первых этажах предусмотрены коммерческие пространства, где откроют магазины, аптеки и кафе.