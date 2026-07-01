В Одинцове открылся штаб общественного наблюдения за выборами

01 июля 2026, 17:44

оригинал Фото: корреспондент ГАУ МО АИС «Подмосковье» Иван Чижов

Штаб общественного наблюдения за выборами, которые состоятся осенью текущего года, открылся в Одинцове. Об этом сообщает корреспондент ГАУ МО АИС «Подмосковье» Иван Чижов.





Жителям Московской области предстоит проголосовать за кандидатов в Госдуму, Мособлдуму и окружные Советы депутатов.





«В Подмосковье зарегистрированы свыше шести миллионов избирателей. Для обеспечения процесса голосования в регионе работают 56 территориальных избирательных комиссий. Они руководят 3 925 постоянными участковыми комиссиями. Планируется также открыть 51 избирательный участок в местах временного пребывания избирателей — аэропортах, больницах и СИЗО», — рассказал секретарь Мособлизбиркома Руслан Фурс.