В округе Подольск от атаки дрона погиб мужчина
57-летний мужчина погиб в микрорайоне Климовск округа Подольск в результате атаки БПЛА. Об этом сообщил губернатор Московской области Андрей Воробьёв.
Кроме того, по предварительной информации пострадала 37-летняя женщина.
«Состояние пострадавшей уточняем. Ей будет оказана вся необходимая помощь», — написал глава региона в своих соцсетях.Из-за дронов также загорелись три машина на проспекте 50-летия Октября, а в расположенном рядом многоквартирном доме вылетели стёкла.
«Самое главное — несущие конструкции здания не пострадали, угрозы для жителей нет. Жителям обязательно поможем со всем необходимым», — подчеркнут Воробьёв.Он добавил, что сейчас на месте продолжают работать экстренные службы. Специалисты обследуют территорию.