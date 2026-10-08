Россиянин до смерти забил соседа из-за ночного шума
В Барнауле суд вынес приговор местному жителю. Как сообщает СУ СК России по Алтайскому краю, мужчина до смерти избил соседа.
Инцидент произошёл в феврале 2026 года. Обвиняемый встретил соседа около дома и сделал ему замечание из-за шума по ночам.
Между мужчинами началась ссора. В ходе конфликта 48-летний фигурант несколько раз ударил оппонента в область головы и грудной клетки. Пострадавшему потребовалась помощь медиков, но спасти его не удалось.
В отношении барнаульца возбудили уголовное дело. Суд признал мужчину виновным в умышленном причинении тяжкого вреда здоровью. Ему назначили наказание в виде восьми лет лишения свободы с отбыванием в колонии строгого режима.
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