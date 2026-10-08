Россиянин до смерти забил соседа из-за ночного шума

08 октября 2026, 16:13

Житель Барнаула получил 8 лет строгого режима за смертельное избиение соседа

Фото: Istock/Zolnierek

В Барнауле суд вынес приговор местному жителю. Как сообщает СУ СК России по Алтайскому краю, мужчина до смерти избил соседа.