В центре Хотькова со снегом борются тракторы
В центре Хотькова Сергиево-Посадского городского округа работают два трактора. Техника очищает проезжую часть от снега, который продолжает идти после арктического вторжения в Московский регион.
Коммунальные службы за время снегопада уже зафиксировали в городе около 20 сантиметров осадков. Снегопад не прекращается, поэтому работы ведут в усиленном режиме.
Уборка стартовала рано утром. За это время основные участки дорог и тротуаров очищали уже неоднократно, но из-за продолжающихся осадков технике приходится возвращаться на маршруты.
Как рассказала начальник МБУ «Благоустройство-СП» Ирина Градусова, всего в расчистке города задействованы три трактора со щётками, а также погрузчик, автовышка для работ с деревьями и 15 дворников.
Центральные улицы остаются в приоритете. Там важно обеспечить движение транспорта и безопасность пешеходов. Коммунальщики продолжают работать без перерыва и будут расчищать город до полной стабилизации ситуации.
