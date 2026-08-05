В Пушкинском округе проверили ход капремонта двух детсадов

05 августа 2026, 14:44

Фото: пресс-служба администрации Пушкинского г.о.

Капитальный ремонт двух детских садов в городах Пушкино и Ивантеевка проверил глава Пушкинского округа Максим Красноцветов вместе со своими заместителями и представителями подрядных организаций. Об этом сообщает пресс-служба администрации муниципалитета.





В Пушкине комиссия посетила детсад, расположенный в 3-м Акуловском проезде. Там работы практически завершены, осталось только подключить здание к электроснабжению. А в Ивантеевке проверили ход обновления дошкольного отделения гимназии №3. Сейчас здание готово на 57%, ведётся ремонт фасада, помещений и монтаж инженерных коммуникаций.





«Всего в Пушкинском округе работают 76 детских садов. Каждый год как минимум два из них мы капитально ремонтируем. Это та задача, которую ставит перед нами губернатор Московской области», — сказал Красноцветов.