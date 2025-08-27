В Серебряных Прудах спасли кота, просидевшего три дня на верхушке берёзы
Кота, который забрался на верхушку десятиметровой берёзы и просидел там больше трёх дней, спасли работники Мособлпожспаса. Инцидент произошёл в селе Крутое округа Серебряные Пруды, сообщает пресс-служба ведомства.
За помощью в службу экстренных вызовов «Система-112» обратилась местная жительница. Она объяснила, что кот не может спуститься самостоятельно. Неравнодушные люди пытались помочь животному, приманивали разными лакомствами, но кот только жалобно мяукал. С места он при этом не двигался.
«Прибывшие на место спасатели развернули трехколенную лестницу, добрались по ней до кота и сняли его с дерева», — говорится в сообщении.Убедившись, что животное не пострадало и не нуждается в ветеринарной помощи, спасатели передали его местным жителям.