В Серебряных Прудах спасли кота, просидевшего три дня на верхушке берёзы

27 августа 2025, 10:20

оригинал Фото: пресс-служба Мособлпожспаса

Кота, который забрался на верхушку десятиметровой берёзы и просидел там больше трёх дней, спасли работники Мособлпожспаса. Инцидент произошёл в селе Крутое округа Серебряные Пруды, сообщает пресс-служба ведомства.





За помощью в службу экстренных вызовов «Система-112» обратилась местная жительница. Она объяснила, что кот не может спуститься самостоятельно. Неравнодушные люди пытались помочь животному, приманивали разными лакомствами, но кот только жалобно мяукал. С места он при этом не двигался.





«Прибывшие на место спасатели развернули трехколенную лестницу, добрались по ней до кота и сняли его с дерева», — говорится в сообщении.