В округе Шатура началось строительство дымокамеры для тренировки спасателей
Дымокамеру начали строить на территории 8-й пожарно-спасательной части в городе Рошаль муниципального округа Шатура. Об этом сообщает пресс-служба окружной администрации.
С помощью дымокамеры учения пожарных можно будет проводить в условиях, максимально приближенных к реальным.
«Газодымозащитников необходимо регулярно тренировать, чтобы они могли грамотно действовать в задымленной зоне. Главная задача — спасти находящихся в помещении людей, сохранить материальные ценности и при этом самим выйти живыми», — рассказал начальник Шатурского пожарно-спасательного гарнизона Сергей Аржанов.Общая площадь квадратной в плане дымокамеры составит 144 квадратных метра. В помещении установят переставляемые перегородки, стены и двери, чтобы создавать разные сценарии тренировок.
Ввести объект в эксплуатацию планируется в 2026 году.