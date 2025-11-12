Достижения.рф

В округе Шатура началось строительство дымокамеры для тренировки спасателей

Фото: пресс-служба администрации м.о. Шатура

Дымокамеру начали строить на территории 8-й пожарно-спасательной части в городе Рошаль муниципального округа Шатура. Об этом сообщает пресс-служба окружной администрации.



С помощью дымокамеры учения пожарных можно будет проводить в условиях, максимально приближенных к реальным.

«Газодымозащитников необходимо регулярно тренировать, чтобы они могли грамотно действовать в задымленной зоне. Главная задача — спасти находящихся в помещении людей, сохранить материальные ценности и при этом самим выйти живыми», — рассказал начальник Шатурского пожарно-спасательного гарнизона Сергей Аржанов.
Общая площадь квадратной в плане дымокамеры составит 144 квадратных метра. В помещении установят переставляемые перегородки, стены и двери, чтобы создавать разные сценарии тренировок.

Ввести объект в эксплуатацию планируется в 2026 году.
Лев Каштанов

Что думаешь?

0 0 0 0 0 0