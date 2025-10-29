Достижения.рф

В округе Шатура обустроили девять питьевых колодцев по запросу жителей

Фото: пресс-служба администрации м.о. Шатура

Благоустройство девяти общественных колодцев с питьевой водой провели в муниципальном округе Шатура в текущем году по просьбе жителей. Об этом сообщает пресс-служба окружной администрации.



Колодцы почистили, установили новые бетонные кольца и верхние части — «домики» — с оборудованием для подъёма воды.

«Работы провели в рабочем посёлке Черусти, селе Кривандино, деревнях Перхурово, Дуреевская и Денисьево. А в деревне Бармино старый колодец не подлежал ремонту, поэтому вместо него установили новый», — отмечается в сообщении.
В администрации напомнили, что пожаловаться на плохое состояние общественного колодца можно старосте деревни или села. На основе этих сведений власти составят список подлежащих ремонту объектов.
