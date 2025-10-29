В округе Шатура обустроили девять питьевых колодцев по запросу жителей

29 октября 2025, 09:45

Фото: пресс-служба администрации м.о. Шатура

Благоустройство девяти общественных колодцев с питьевой водой провели в муниципальном округе Шатура в текущем году по просьбе жителей. Об этом сообщает пресс-служба окружной администрации.





Колодцы почистили, установили новые бетонные кольца и верхние части — «домики» — с оборудованием для подъёма воды.





«Работы провели в рабочем посёлке Черусти, селе Кривандино, деревнях Перхурово, Дуреевская и Денисьево. А в деревне Бармино старый колодец не подлежал ремонту, поэтому вместо него установили новый», — отмечается в сообщении.