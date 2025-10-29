В Подольске к движению «Орлята России» присоединились 200 первоклассников

29 октября 2025, 09:21

Видео: пресс-служба администрации г.о. Подольск

Около 200 учеников первых классов 3-го корпуса школы в Дубровицах 28 октября стали участниками движения «Орлята России». Для ребят это первый шаг в программе, которая с 2021 года помогает школьникам раскрывать личный потенциал, сообщает пресс-служба администрации городского округа.







Праздничное мероприятие открыл танцевальный спектакль «Легенда об Орлятах», подготовленный учениками, прошедшими театральную смену в лагере «Орленок». Директор школы Инна Горкавая подчеркнула, что быть орлятами — значит не бояться трудностей и отвечать за свои поступки.



Галстуки участникам повязали старшеклассники и почетные гости, среди которых — родители Героя России Александра Монетова. Они пожелали детям быть дисциплинированными и достойно нести звание орлят.



Фото: пресс-служба администрации г.о. Подольск



Первоклассница София Пушина рассказала, что орленок должен быть сильным, смелым и отзывчивым.



Программа «Орлята России» учит детей работать в команде, быть ответственными и стремиться к знаниям. Образовательная работа строится по семи направлениям: «Лидер», «Эрудит», «Мастер», «Доброволец», «Спортсмен», «Эколог» и «Хранитель исторической памяти».





