В селе Чулки-Соколово под Зарайском построили тротуар

Видео: пресс-служба администрации м.о. Зарайск

Тротуар протяжённостью более 500 метров построили вдоль центральной улицы посёлка Чулки-Соколово округа Зарайск. Об этом сообщает пресс-служба администрации муниципалитета.



На улице расположены такие важные для населённого пункта объекты, как магазины, сельский клуб и остановка.

«Раньше жителям приходилось передвигаться по проезжей части, что создавало опасные ситуации, особенно для пожилых людей и родителей с колясками. Теперь у них есть безопасное пространство для передвижения», — сказал глава округа Виктор Петрущенко.
Отмечается, что отсутствие тротуара годами мешало жителям с комфортом ходить по селу. Теперь эта проблема решена.

Ранее сообщалось, что близится к завершению благоустройство сквера в зарайском посёлке Завод строительных материалов.
Лев Каштанов

