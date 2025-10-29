В селе Чулки-Соколово под Зарайском построили тротуар
Видео: пресс-служба администрации м.о. Зарайск
Тротуар протяжённостью более 500 метров построили вдоль центральной улицы посёлка Чулки-Соколово округа Зарайск. Об этом сообщает пресс-служба администрации муниципалитета.
На улице расположены такие важные для населённого пункта объекты, как магазины, сельский клуб и остановка.
«Раньше жителям приходилось передвигаться по проезжей части, что создавало опасные ситуации, особенно для пожилых людей и родителей с колясками. Теперь у них есть безопасное пространство для передвижения», — сказал глава округа Виктор Петрущенко.Отмечается, что отсутствие тротуара годами мешало жителям с комфортом ходить по селу. Теперь эта проблема решена.
