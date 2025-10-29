В селе Чулки-Соколово под Зарайском построили тротуар

29 октября 2025, 09:15

Видео: пресс-служба администрации м.о. Зарайск

Тротуар протяжённостью более 500 метров построили вдоль центральной улицы посёлка Чулки-Соколово округа Зарайск. Об этом сообщает пресс-служба администрации муниципалитета.





На улице расположены такие важные для населённого пункта объекты, как магазины, сельский клуб и остановка.





«Раньше жителям приходилось передвигаться по проезжей части, что создавало опасные ситуации, особенно для пожилых людей и родителей с колясками. Теперь у них есть безопасное пространство для передвижения», — сказал глава округа Виктор Петрущенко.