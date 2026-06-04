В округе Солнечногорск построят загородный отель на 175 номеров

04 июня 2026, 16:22

оригинал Фото: пресс-служба правительства МО

Загородный отель со 175 номерами, СПА и конгресс-центром построит рядом с деревней Бережки округа Солнечногорск компания «Всенародный Фермерский Центр». Соглашение об этом губернатор Московской области Андрей Воробьёв подписал с советником гендиректора компании Сергеем Трегубом на Петербургском международном экономическом форуме, сообщает пресс-служба правительства региона.





Гостиничный комплекс будет состоять из четырёх корпусов различной направленности — для туризма выходного дня и деловых поездок, для семейного отдыха и оздоровления. На территории обустроят искусственные водоёмы, проложат прогулочные маршруты, установят детские и игровые площадки.





«Строительство отеля компания «Всенародный Фермерский Центр» планирует завершить в 2029 году. Объём инвестиций в проект составит 20 миллиардов рублей. Для жителей округа это 350 новых рабочих мест», — сказал Андрей Воробьёв.