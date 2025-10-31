В округе Ступино наградили лучших тренеров
Торжественное мероприятие, посвященное Всероссийскому дню тренера, состоялось в Ледовом дворце им. В. Боброва в Ступине. Лучшим спортивным наставникам вручили награды. Об этом сообщает пресс-служба администрации городского округа.
Героев праздника поздравил глава Ступина Сергей Мужальских.
«Мы собрались, чтобы отметить ваш профессиональный праздник и поблагодарить за вашу неоценимую работу. Вы не просто обучаете детей и молодёжь спортивным навыкам, но и тренируете их волю, формируете характер и делаете из них спортсменов, которые прославляют наш округ. Желаю вам здоровья, благополучия и успехов в вашей деятельности», — сказал Сергей Мужальских.Отмечается, что в этом году ступинские спортсмены заняли 549 призовых мест на соревнованиях разных уровней.