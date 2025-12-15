В округе Воскресенск завершили капремонт электросетей

15 декабря 2025, 17:53

оригинал Фото: пресс-служба Минэнерго МО

Капитальный ремонт электросетевого оборудования, запланированный на текущий год, завершили в городском округе Воскресенск специалисты компании «Мособлэнерго». Об этом сообщает пресс-служба министерства энергетики Московской области.





Специалисты заменили оборудование в двух трансформаторных подстанциях, отремонтировали 2,3 км воздушных ЛЭП и расчистили от деревьев и кустарника более гектара охранных зон вдоль линий электропередачи.





«Работы провели городе Воскресенск, рабочих посёлках Хорлово и имени Цюрупы, а также в деревнях Потаповское и Ворщиково», — говорится в сообщении.