В округе Воскресенск завершили капремонт электросетей
Капитальный ремонт электросетевого оборудования, запланированный на текущий год, завершили в городском округе Воскресенск специалисты компании «Мособлэнерго». Об этом сообщает пресс-служба министерства энергетики Московской области.
Специалисты заменили оборудование в двух трансформаторных подстанциях, отремонтировали 2,3 км воздушных ЛЭП и расчистили от деревьев и кустарника более гектара охранных зон вдоль линий электропередачи.
«Работы провели городе Воскресенск, рабочих посёлках Хорлово и имени Цюрупы, а также в деревнях Потаповское и Ворщиково», — говорится в сообщении.Ранее специалисты Минэнерго Московской области выпустили напоминание о том, что самовольно проникать на закрытую территорию энергообъектов и вмешиваться в работу оборудования смертельно опасно. Кроме того, это может привести к обесточиванию жилых домов, школ, больниц и предприятий и стать причиной сильного пожара. Виновному грозит уголовное преследование за диверсию.
Склонять россиян к таким противозаконным действиям начали злоумышленники. Иногда они предлагают деньги за выполнение заданий, а иногда вводят граждан в заблуждение, представляясь сотрудниками силовых структур и выдавая порчу оборудования за «спецоперацию», отказаться от которой якобы нельзя. О таких случаях следует немедленно сообщать в полицию или в ФСБ по телефону: 8 (800) 224-22-22.