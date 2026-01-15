В округе Зарайск завершили капремонт очистных сооружений
Комплексный капитальный ремонт очистных сооружений завершили в селе Протёкино округа Зарайск. Об этом сообщает пресс-служба министерства жилищно-коммунального хозяйства Московской области.
Производительность обновлённого объекта составляет 400 кубометров в стуки.
«В рамках капитального ремонта специалисты восстановили производственное здание, установили новое оборудование и ввели дополнительную стадию очистки воды», — говорится в сообщении.На объекте также внедрили комплексную систему дистанционного мониторинга, благодаря чему вся информация о работе комплекса поступает в диспетчерскую в режиме реального времени автоматически.
Глава МинЖКХ региона Кирилл Григорьев отметил, что в 2026-2028 года в Московской области планируется модернизировать ещё более 90 очистных сооружений.