В Подмосковье проверили свинину: изъято почти 800 кг продукции

30 сентября 2025, 15:56

оригинал Фото: istockphoto / AndreyPopov

Госветслужба Министерства сельского хозяйства и продовольствия Подмосковья провела проверки качества свинины, реализуемой на ярмарках региона. С января по август 2025 года специалисты отобрали более 22 тыс. проб мясной продукции и выполнили свыше 40 тыс. лабораторных исследований, сообщает Министерство сельского хозяйства и продовольствия Московской области.