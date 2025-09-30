В Подмосковье проверили свинину: изъято почти 800 кг продукции

Госветслужба Министерства сельского хозяйства и продовольствия Подмосковья провела проверки качества свинины, реализуемой на ярмарках региона. С января по август 2025 года специалисты отобрали более 22 тыс. проб мясной продукции и выполнили свыше 40 тыс. лабораторных исследований, сообщает Министерство сельского хозяйства и продовольствия Московской области.
Экспертиза включала физико-химический анализ, дозиметрический контроль, пробу варки и трихинеллоскопию. По итогам проверок из оборота изъяли 795 кг свинины, не соответствующей требованиям безопасности и качества.
В Минсельхозе региона подчеркнули, что регулярные проверки гарантируют безопасность мясной продукции для покупателей. Особое внимание уделяется трихинеллоскопии, позволяющей выявить опасных паразитов в мышцах животных.
Жителям Подмосковья рекомендуют приобретать мясо только в официальных торговых точках, где продукция проходит обязательный ветеринарно-санитарный контроль.