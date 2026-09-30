В октябре в Подмосковье проведут более 200 ярмарок

30 сентября 2026, 18:32

оригинал Фото: пресс-служба Минсельхозпрода МО

215 ярмарок сельскохозяйственных товаров проведут на территории Московской области в октябре. Об этом сообщает пресс-служба подмосковного министерства сельского хозяйства и продовольствия.





На ярмарки свою продукцию привезут фермеры из Подмосковья и других российских регионов.





«На прилавки выставят творог, молоко, домашнюю выпечку, соленья, рыбу, птицу, мясо, колбасные изделия, разные варенья, мёд, сухофрукты, орехи, фрукты и овощи, а также ремесленные изделия», — говорится в сообщении.