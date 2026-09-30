В октябре в Подмосковье проведут более 200 ярмарок
215 ярмарок сельскохозяйственных товаров проведут на территории Московской области в октябре. Об этом сообщает пресс-служба подмосковного министерства сельского хозяйства и продовольствия.
На ярмарки свою продукцию привезут фермеры из Подмосковья и других российских регионов.
«На прилавки выставят творог, молоко, домашнюю выпечку, соленья, рыбу, птицу, мясо, колбасные изделия, разные варенья, мёд, сухофрукты, орехи, фрукты и овощи, а также ремесленные изделия», — говорится в сообщении.Ближайшие ярмарки откроются уже 1-2 октября. Они будут работать, например, в Красногорске — у дома №1 по Большой Воскресенской улице, в Реутове на Носовихинском шоссе (владение 11), в Дмитрове — у дома №3 на Советской площади, в Раменском на Комсомольской площади и в Рузе на Федеративной улице.
Полный список октябрьских ярмарок с адресами и графиком работы размещён на портале «МОй АПК».