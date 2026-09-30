Жители Подмосковья закрыли почти 290 тыс. больничных через чат-бот в МАКС

30 сентября 2026, 18:12

оригинал Фото: Istock/fizkes

В Московской области пациенты могут закрыть больничный лист на телемедицинской консультации. Такая функция работает в чат-боте «Денис» в мессенджере МАКС.





Заместитель Председателя Правительства Московской области — министр здравоохранения Московской области Максим Забелин сообщил, что для закрытия больничного листа удалённо человеку нужно прикрепиться к поликлинике Минздрава МО.

«Пациенту необходимо лишь подключение к интернету. На телемедицинском приёме врач проводит опрос, оценивает состояние здоровья и оформляет закрытие больничного. С начала года жители Московской области воспользовались этой функцией почти 290 тыс. раз с помощью чат-бота в мессенджере МАКС», — сказал Забелин.