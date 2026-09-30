Жители Подмосковья закрыли почти 290 тыс. больничных через чат-бот в МАКС
В Московской области пациенты могут закрыть больничный лист на телемедицинской консультации. Такая функция работает в чат-боте «Денис» в мессенджере МАКС.
Заместитель Председателя Правительства Московской области — министр здравоохранения Московской области Максим Забелин сообщил, что для закрытия больничного листа удалённо человеку нужно прикрепиться к поликлинике Минздрава МО.
«Пациенту необходимо лишь подключение к интернету. На телемедицинском приёме врач проводит опрос, оценивает состояние здоровья и оформляет закрытие больничного. С начала года жители Московской области воспользовались этой функцией почти 290 тыс. раз с помощью чат-бота в мессенджере МАКС», — сказал Забелин.Пациент записывается на онлайн-консультацию с врачом в МАКС в несколько кликов. Чат сразу присылает ссылку для подключения, а за два часа до приёма — напоминание. Помимо МАКС, записаться на телемедицинскую консультацию можно через приложение «Добродел: Телемедицина» и на региональном портале Госуслуг «Здоровье».