В Орехово-Зуеве двухлетнему мальчику удалили аппендикс малоинвазивным способом

30 декабря 2025, 14:44

оригинал Фото: пресс-служба Минздрава МО

Врачи Орехово-Зуевской больницы удалили малышу аппендикс малоинвазивным способом. Об этом сообщили в пресс-службе подмосковного Минздрава.





Двухлетнего ребёнка в тяжёлом состоянии доставила в стационар бригада скорой помощи. У мальчика болел живот, а температура тела повысилась до +39°С. В течение трёх дней у него отмечалась многократная рвота. За медицинской помощью родители обратились не сразу.



В ходе обследования врачи обнаружили у маленького пациента острый аппендицит и перитонит – воспаления брюшины, которое могло привести к летальному исходу.



Мальчику провели срочную операцию. В общей сложности она заняла полтора часа.

«Мы удалили воспалённый аппендикс, очистили брюшную полость от гноя и восстановили моторику кишки. Использование малоинвазивных методик позволило минимизировать риски и сократить время операции. Это особенно важно для детей, чтобы уменьшить для них стресс и ускорить восстановление», – рассказал заведующий детским хирургическим отделением больницы Павел Калинин.