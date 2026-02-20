В Орехово-Зуеве готовят к открытию выставку авторского фарфора
Выставка фарфора «Лад» откроется в Орехово-Зуевском городском историко-краеведческом музее 25 февраля. Об этом сообщает пресс-служба Минкультутризма Московской области.
В экспозицию войдут работы, созданные двумя художницами — Еленой Щетинкиной и Натальей Садовой.
«Посетители увидят сервизы, уникальные чайники, подарочные вазы и прочие предметы, а также картины», — говорится в сообщении.Наталья Садовая уже более 20 лет работает на Дулёвском фарфоровом заводе. Её удивительные орнаменты называют «космичными». Елена Щетинкина является членом Союза художников России, она была главным художником Южноуральского фарфорового завода.
Выставка будет работать до 22 марта.
Адрес музея: Московская область, Орехово-Зуево, Центральный бульвар, дом №3.