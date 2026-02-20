В Подмосковье дорожники восстановили работу светофоров в 10 муниципалитетах

20 февраля 2026, 12:51

оригинал Фото: пресс-служба Министерства транспорта и дорожной инфраструктуры Московской области

Специалисты Мосавтодора восстановили работу светофоров на региональных дорогах в десяти городских и муниципальных округах Московской области. Светофоры отремонтировали на шести городских магистралях: Пионерская улица в Серпухове, улица Горького в Королёве, Букинское шоссе в Лобне, 1-й проезд Народного Ополчения в Красногорске, Линейная улица в Балашихе и Новое шоссе в Дубне, сообщили в Минтрансе Подмосковья.





А еще работы провели на дорогах в четырёх малых населённых пунктах: