В Подмосковье дорожники восстановили работу светофоров в 10 муниципалитетах
Специалисты Мосавтодора восстановили работу светофоров на региональных дорогах в десяти городских и муниципальных округах Московской области. Светофоры отремонтировали на шести городских магистралях: Пионерская улица в Серпухове, улица Горького в Королёве, Букинское шоссе в Лобне, 1-й проезд Народного Ополчения в Красногорске, Линейная улица в Балашихе и Новое шоссе в Дубне, сообщили в Минтрансе Подмосковья.
А еще работы провели на дорогах в четырёх малых населённых пунктах:
- Егорьевское шоссе в деревне Асташково Орехово-Зуевского округа;
- 80-й километр Каширского шоссе в Ступино;
- деревня Селиваниха в Истре;
- посёлок Врачово-Горки в Луховицах.