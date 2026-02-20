Достижения.рф

В Подмосковье дорожники восстановили работу светофоров в 10 муниципалитетах

оригинал Фото: пресс-служба Министерства транспорта и дорожной инфраструктуры Московской области

Специалисты Мосавтодора восстановили работу светофоров на региональных дорогах в десяти городских и муниципальных округах Московской области. Светофоры отремонтировали на шести городских магистралях: Пионерская улица в Серпухове, улица Горького в Королёве, Букинское шоссе в Лобне, 1-й проезд Народного Ополчения в Красногорске, Линейная улица в Балашихе и Новое шоссе в Дубне, сообщили в Минтрансе Подмосковья.



А еще работы провели на дорогах в четырёх малых населённых пунктах:

  • Егорьевское шоссе в деревне Асташково Орехово-Зуевского округа;
  • 80-й километр Каширского шоссе в Ступино;
  • деревня Селиваниха в Истре;
  • посёлок Врачово-Горки в Луховицах.
В Минтрансе Московской области подчеркнули, что обследование дорожной сети проводят еженедельно. Специалисты уделяют особое внимание элементам, влияющим на безопасность: светофорам, ограждениям, линиям освещения, дорожным знакам и искусственным неровностям.

Ирина Паршина

Что думаешь?

0 0 0 0 0 0