В Орехово-Зуеве обновят второй корпус Дрезненской школы №1
В Дрезне Орехово-Зуевского округа активно идёт капитальный ремонт второго корпуса школы №1 на улице Коммунистической. Подрядчик завершает демонтаж и уже приступил к общестроительным работам, сообщили в Минстрое Московской области.
Работы выполняют по госпрограмме «Строительство и капитальный ремонт объектов социальной инфраструктуры Московской области» по нацпроекту «Молодёжь и дети».
Сейчас на площадке работает 40 человек и 2 единицы техники. Строители наполовину завершили демонтаж и приступили к ремонту кровли.
Проект включает замену инженерных сетей, окон, дверей, полное обновление фасада, кровли и внутренней отделки. После завершения ремонта благоустроят территорию и установят новое оборудование.
Открыть обновлённый корпус планируют в 2026 году.
