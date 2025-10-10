В Орехово-Зуеве обновят второй корпус Дрезненской школы №1

10 октября 2025, 19:24

оригинал Фото: пресс-служба Министерства строительного комплекса Московской области

В Дрезне Орехово-Зуевского округа активно идёт капитальный ремонт второго корпуса школы №1 на улице Коммунистической. Подрядчик завершает демонтаж и уже приступил к общестроительным работам, сообщили в Минстрое Московской области.