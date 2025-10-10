В Подмосковье завершают капремонт детского сада на 240 мест

10 октября 2025, 19:14

оригинал Фото: пресс-служба Министерства строительного комплекса Московской области

В микрорайоне Юбилейный города Королёва на финишной прямой капитальный ремонт дошкольного отделения Лицея №4. Сейчас подрядчик заканчивает отделочные работы, устанавливает инженерные системы и размещает мебель, рассказали в подмосковном Минстрое.