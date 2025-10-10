В Подмосковье завершают капремонт детского сада на 240 мест
В микрорайоне Юбилейный города Королёва на финишной прямой капитальный ремонт дошкольного отделения Лицея №4. Сейчас подрядчик заканчивает отделочные работы, устанавливает инженерные системы и размещает мебель, рассказали в подмосковном Минстрое.
Ремонт выполняют по госпрограмме Московской области «Строительство и капитальный ремонт объектов социальной инфраструктуры» за счёт регионального бюджета.
На объекте работают 48 специалистов и три единицы техники. В здании утеплили фасад, заменили кровлю и все инженерные коммуникации, обновили сантехнику, модернизировали пищеблок и полностью отремонтировали внутренние помещения.
Детский сад площадью почти 2000 квадратных метров рассчитан на 240 мест. Завершить все работы и подготовить здание к открытию планируют до конца 2025 года.
Читайте также: