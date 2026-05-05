В парках Подмосковья с 5 по 8 мая пройдут мероприятия ко Дню Победы
С 5 по 8 мая в парках Подмосковья состоится серия тематических мероприятий ко Дню Победы в рамках общеобластной программы «Подвиг. Победа. Память». Жителей и гостей региона ждут лекции, концерты, кинопоказы, литературные чтения, мастер-классы и патриотические акции, сообщает Министерство культуры и туризма Московской области.
5 мая более 35 парков региона присоединятся к программе «Победный май». В Центральном парке Победы в Долгопрудном в 16:00 пройдет лекция об истории Великой Отечественной войны, а также мастер-класс по созданию открыток с портретами ветеранов.
Парк «Детский городок» в Щелкове в 17:00 проведет мастер-класс по изготовлению окопных свечей. В Центральном городском парке Королева в 20:00 покажут фильм «Летчик». 6 мая свыше 25 парков примут участие в акции «Дань памяти Победе». В городском парке Краснознаменска в 09:40 организуют викторину о Великой Отечественной войне и музыкальное лото «Песни военных лет».
Парк «Сестрорецкий» в Клину в 16:00 проведет акцию «Вальс Победы» и мастер-класс «Письмо солдату». В парке Мира в Коломне в это же время покажут документальный фильм «Неубиваемый».
7 мая более 35 парков Подмосковья объединит программа «Поэты Победы». В парке «Ривьера» в Можайске в 10:00 начнутся спортивные состязания «За доблесть!», мастер-класс по созданию броши и выступления в зоне открытого микрофона.
Парк «Вербилки» Талдомского округа в 17:00 проведет литературную программу «Помним. Славим. Гордимся!», мастер-класс по изготовлению открыток и чтение стихов. В парке усадьбы Кривякино в Воскресенске в 17:30 стартует праздничная поэтическо-концертная программа.
8 мая более 30 парков региона присоединятся к мероприятию «Вечер памяти». В парке усадьбы Фряново в округе Щелково в 16:00 состоится мастер-класс по созданию свечи памяти и праздничная программа. В Зарайском центральном парке в 20:00 пройдет акция «Свеча памяти». Парк культуры и отдыха Жуковского организует песенный флешмоб.
Организаторами выступили Министерство культуры и туризма Московской области и АНО «МосОблПарк».
