В Орехово-Зуеве отремонтируют школу №20

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Здание школы №20 имени Н.З. Бирюкова в Орехово-Зуеве ждёт капитальный ремонт, подряд на проведение работ выставили на электронные торги, извещение об этом опубликовано в Единой информационной системе в сфере закупок, сообщает пресс-служба Комитета по конкурентной политике Московской области.
«Подрядчик должен будет провести инженерные изыскания, подготовить проектную документацию, провести капитальный ремонт школы, расположенной по адресу: Орехово-Зуево, улица Иванова, дом №11, и поставить туда всё необходимое оборудование. Общая площадь школы составляет более 4,3 тыс. квадратных метров. Работы должны быть завершены в 2026 году», — говорится в сообщении.Начальная цена лота составляет 476 миллионов 612 тысяч 970 рублей 99 копеек. Заявки принимаются до 26 мая.
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