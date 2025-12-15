В Орехово-Зуеве после масштабного благоустройства открыли лесопарк «Стрелки»
В Орехово-Зуеве завершили первый этап благоустройства лесопарка «Стрелки». Состоялось его торжественное открытие, сообщили в пресс-службе Орехово-Зуевского городского округа.
В церемонии приняли участие глава округа Руслан Заголовацкий, а также депутаты Госдумы и Мособлдумы Геннадий Панин и Максим Коркин.
«Мы ставили перед собой задачу не нарушить, а подчеркнуть очарование природы. Ещё на этапе создания лесопарка мы получали положительные отк лики от жителей. Уже тогда он стал притягивать гостей. Впереди – следующий этап, и мы обязательно сделаем «Стрелки» ещё лучше. Благодарю за поддержку нашего губернатора Андрея Юрьевича Воробьёва», – сказал Заголовацкий.
Ранее лес использовали стихийно. Теперь же у каждого жителя от спортсмена до любителя тишины, от родителей с колясками до подростков – своя причина приходить в «Стрелки». Там обустроили детские и спортивные площадки, широкую тропиночную сеть, кафе, пункт проката, парковку, площадку для выгула и тренировок собак.
Как только в Подмосковье придёт настоящая зима, в лесопарке проложат лыжню по освещённым дорожкам.