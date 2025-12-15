В Орехово-Зуеве после масштабного благоустройства открыли лесопарк «Стрелки»

15 декабря 2025, 11:00

оригинал Фото: пресс-служба Орехово-Зуевского г. о.

В Орехово-Зуеве завершили первый этап благоустройства лесопарка «Стрелки». Состоялось его торжественное открытие, сообщили в пресс-службе Орехово-Зуевского городского округа.





В церемонии приняли участие глава округа Руслан Заголовацкий, а также депутаты Госдумы и Мособлдумы Геннадий Панин и Максим Коркин.

«Мы ставили перед собой задачу не нарушить, а подчеркнуть очарование природы. Ещё на этапе создания лесопарка мы получали положительные отк лики от жителей. Уже тогда он стал притягивать гостей. Впереди – следующий этап, и мы обязательно сделаем «Стрелки» ещё лучше. Благодарю за поддержку нашего губернатора Андрея Юрьевича Воробьёва», – сказал Заголовацкий.