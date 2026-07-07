Замена счётчиков воды обошлась пенсионерке из Власихи в полмиллиона рублей

07 июля 2026, 09:07

Видео: пресс-служба ГУ МВД по МО

Телефонные мошенники выманили у 65-летней жительницы подмосковной Власихи 550 тысяч рублей. Об этом сообщает пресс-служба областного главка МВД.





Сначала женщине пришло сообщение о замене счётчиков воды, которую нужно подтвердить кодом. Она продиктовала код, и после этого ей начали звонить якобы из прокуратуры и Роспотребнадзора.





«Злоумышленники убедили пенсионерку, что некие преступники с помощью продиктованного кода получили доступ к её персональным данным, так что теперь на неё пытаются оформить кредиты. А чтобы сохранить сбережения, нужно их обналичить и передать посыльному для зачисления на «безопасный счёт», — говорится в сообщении.