Замена счётчиков воды обошлась пенсионерке из Власихи в полмиллиона рублей
Видео: пресс-служба ГУ МВД по МО
Телефонные мошенники выманили у 65-летней жительницы подмосковной Власихи 550 тысяч рублей. Об этом сообщает пресс-служба областного главка МВД.
Сначала женщине пришло сообщение о замене счётчиков воды, которую нужно подтвердить кодом. Она продиктовала код, и после этого ей начали звонить якобы из прокуратуры и Роспотребнадзора.
«Злоумышленники убедили пенсионерку, что некие преступники с помощью продиктованного кода получили доступ к её персональным данным, так что теперь на неё пытаются оформить кредиты. А чтобы сохранить сбережения, нужно их обналичить и передать посыльному для зачисления на «безопасный счёт», — говорится в сообщении.Женщина отдала деньги, а потом поняла, что её обманули, и обратилась в полицию.
Оперативникам удалось вычислить и задержать курьера мошенников. Он оказался 18-летним уроженцем Краснодарского края. По указанию своих кураторов деньги он переводил в криптовалюту и зачислял на указанные ему счета.