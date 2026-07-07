На пляж выбросило странные токсичные шары
На австралийский пляж Форрест-Бич в штате Квинсленд вынесло крупные серые сферы с трубами. Местные власти сочли находки потенциально опасными и ввели вокруг них 50-метровую зону отчуждения. Об этом сообщает Daily Mail.
В выходные на берегу нашли как минимум четыре таких предмета. Экстренные службы оперативно вывезли их на экспертизу, однако происхождение объектов пока не установили. Пожарные призвали отдыхающих не приближаться к подозрительным находкам и сразу звонить спасателям. Специалисты не исключают, что внутри может находиться токсичное вещество или взрывоопасный компонент.
В соцсетях уже обсуждают несколько версий. Среди них — топливные баки спутников с гидразином, контейнеры для перевозки наркотиков и элементы рыболовного оборудования. Власти ни одну из этих догадок пока не подтвердили.
На берег может выбрасывать как фрагменты промышленного оборудования и рыболовных снастей, так и части летательных аппаратов, буйки, резервуары и другие объекты, происхождение которых не всегда удается установить сразу.
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