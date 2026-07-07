На пляж выбросило странные токсичные шары

07 июля 2026, 08:21

Пляж в Квинсленде перекрыли из-за странных серых сфер

Фото: iStock/IakovKalinin

На австралийский пляж Форрест-Бич в штате Квинсленд вынесло крупные серые сферы с трубами. Местные власти сочли находки потенциально опасными и ввели вокруг них 50-метровую зону отчуждения. Об этом сообщает Daily Mail.