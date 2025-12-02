В Орехово-Зуеве спасли пациента с увеличенной в 20 раз предстательной железой

02 декабря 2025, 14:41

оригинал Фото: пресс-служба Минздрава МО

Врачи Орехово-Зуевской больницы прооперировали пациента, предстательная железа которого была увеличена в 20 раз. Об этом рассказали в пресс-службе подмосковного Минздрава.





73-летнего мужчину в крайне тяжёлом состоянии доставила в стационар бригада скорой помощи. Он жаловался на острую задержку мочеиспускания.



В ходе обследования врачи диагностировали пациенту аденому. Доброкачественная опухоль пережала соседние органы, и отток мочи стал невозможным. Простата пациента была увеличена до 500 см³, что в 20 раз превышает норму. Кроме того, мужчина страдал хронической почечной недостаточностью.



Как рассказал больной, первые симптомы он почувствовал ещё 10 лет рассказал, но к урологу не пошёл. Результатом стала необходимость выведения на переднюю брюшную стенку трёх трубок, которые стали искусственным путём для оттока мочи.

«Мы разработали уникальный план лечения, который предполагал длительную подготовку. В течение восьми месяцев поэтапно проводили эмболизацию сосудов аденомы простаты, выключая каждую долю железы и тщательно контролируя состояние пациента. Через год специалисты удалили аденому», – рассказал врач-уролог Орехово-Зуевской больницы Альберт Конышев.